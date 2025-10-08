السيطرة على حريق واسع في مراعٍ قرب الحدود العراقية الإيرانية (صور وفيديو)

شفق نيوز- ترجمة خاصة

أعلنت السلطات الإيرانية، مساء اليوم الأربعاء، عن السيطرة الكاملة على حريق ضخم اندلع في المراعي والغابات الطبيعية قرب مدينة كيلان غرب الواقعة في محافظة كرمانشاه غربي البلاد، والمحاذية للحدود العراقية.

وقال محافظ كيلان غرب، صادق خدادي، في تصريح نقلته وكالة "فارس" الإيرانية، وترجمته وكالة شفق نيوز، إن الحريق اندلع قبل ثلاثة أيام في المناطق الطبيعية التابعة لمحافظة إيلام، وامتد صباح اليوم إلى أراضي كيلان غرب.

وأشار إلى أن فرق الإطفاء وفرق الإغاثة بمساعدة مواطنين ومتطوعين تمكنوا من احتواء النيران قبل ظهر اليوم بالكامل.

وأضاف خدادي أن مساحة الغابات والمراعي المتضررة قُدرت بـ30 إلى 35 هكتاراً، فيما ساهمت الرياح الشديدة في انتشار ألسنة اللهب، مؤكداً أن جزءاً من الحريق طال مناطق بيئية محمية.

ولفت المسؤول الإيراني إلى أن التنسيق بين الدوائر الحكومية المحلية، ومنظمات الإغاثة، وقوى الدفاع المدني، إلى جانب جهود مجتمعية من سكان المنطقة، كان له دور فاعل في احتواء الحريق ومنع تفاقمه.

وأوضح أن محافظة كيلان غرب تمتلك أكثر من 211 ألف هكتار من الأراضي الوطنية، بينها 85 ألف هكتار من الغابات و126 ألف هكتار من المراعي، ما يجعلها من أكثر مناطق كرمانشاه عرضة لخطر الحرائق الموسمية، خاصة بعد ازدياد الكثافة النباتية نتيجة الأمطار الأخيرة.

وختم خدادي بالقول إن فرق المراقبة ما تزال منتشرة في المنطقة لضمان عدم تجدد الحريق، داعياً إلى تعزيز الوعي المجتمعي ورفع مستوى الاستعداد لمواجهة الحرائق الطبيعية خلال موسم الجفاف الحالي.