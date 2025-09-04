التعليم العراقية تبحث عن منح دراسية لـ"الموهوبين" في أفضل الجامعات الإيرانية

شفق نيوز- ترجمة خاصة

كشف وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية، حيدر عبد ضهد، يوم الخميس، عن اهتمام العراق بإرسال الطلاب الموهوبين للدراسة في أفضل الجامعات الإيرانية.

وذكرت صحيفة "طهران تايمز" الناطقة باللغة الإنكليزية، في تقرير ترجمته وكالة شفق نيوز، أن ما يشبه الحصيلة لزيارة حيدر عبد ضهد إلى إيران والتي استمرت أياماً، ونقلت عنه قوله "نحن متفائلون بتوقيع مذكرة تفاهم" لتحقيق هدف إرسال طلاب عراقيين موهوبين إلى جامعات إيران.

ولفت التقرير إلى أن المسؤول العراقي أدلى بهذه التصريحات خلال اجتماعه مع رئيس منظمة شؤون الطلاب الإيرانية سعيد حبيبة.

وأشار ضهد إلى مكانة الجامعات الإيرانية وفق التصنيفات العالمية، مؤكداً أن "جودة التعليم والشهادة الأكاديمية أمران مهمان بالنسبة لنا".

وبين أن الطلاب العراقيين يباشرون دراستهم في التخصصات الطبية، إلا أنه وفقاً للقانون، يتحتم عليهم العودة إلى العراق بعد عام، موضحاً "نريد معالجة هذه المشكلة حتى يتمكن الطلاب العراقيون من الاستفادة من الفرصة التعليمية لإكمال دراساتهم هنا في إيران".

كما نقل التقرير عن المسؤول الإيراني حبيبة تأكيده على القواسم الثقافية والدينية والتاريخية المشتركة بين إيران والعراق، والتي من الممكن أن تمهد الطريق لتعزيز التعاون العلمي والتعليمي.

وبحسب حبيبة، فإن إيران من خلال خطتها الخمسية تتطلع إلى "جذب أفضل الطلاب العراقيين للدراسة هنا، ولن نتجاهل نقاط ضعفهم التعليمية".

ولفت التقرير إلى أن نحو 30 ألف طالب عراقي يدرسون حالياً في مختلف جامعات إيران، غالبيتهم في تخصصات الهندسة والطب، وهناك نسبة كبيرة منهم من طلاب الدراسات العليا.

وأشار إلى أن المسؤول الإيراني اقترح تبادل الأساتذة والطلاب لتعزيز التعاون بين الطرفين.

وبحسب التقرير، فإن المسؤول العراقي التقى خلال زيارته بوزير العلوم الإيراني حسين سيماي الصراف، حيث تم الاتفاق على توقيع مذكرة تفاهم تؤمن إيران بموجبها منحاً دراسية للطلاب العراقيين المتفوقين للدراسة في أفضل الجامعات الإيرانية.

وبالإضافة إلى ذلك، لفت التقرير إلى أن المسؤول العراقي زار بعض الجامعات ومراكز التعليم العالي في إيران، كما وقع مذكرات تفاهم مع جامعة الشهيد بهشتي وجامعة شريف للتكنولوجيا.