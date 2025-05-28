استغلت التغير المناخي.. البصرة توظف الحرارة المرتفعة لإنتاج "ملح البحر"

شفق نيوز/ ذكرت وكالة "رويترز" في تقرير لها، إن البصرة تخوض تجربة مهمة باستغلال المناخ الحار بشكل حاد، لاستخراج الملح من مياه البحر.

وأوضح تقرير، الذي ترجمته وكالة شفق نيوز، إن "مصنع ملح البصرة" يستخدم، في ظل ارتفاع درجات الحرارة، احواض تركيز كبيرة لاستغلال مياه البحر وانتاج الملح، مشيرا الى انها عملية تسارعت بسبب ارتفاع درجات الحرارة الناجمة عن التغيير المناخي.

ونقل التقرير عن مدير الانتاج في المصنع حسام العكيلي قوله، إن ارتفاع درجات الحرارة يساهم في انتاج اسرع وتحسين جودة الملح، مضيفا انه "كلما ارتفعت درجات الحرارة، زادت درجة التبخر، وبالتالي يتزايد التركيز".

واضاف العكيلي، كما نقل عنه التقرير، أنه من "خلال احواض التركيز، يجب ان نضخ الماء حتى يتبلور في احواض، وتبدأ حبيبات الملح في التشكل".

وذكرت رويترز، أن انتاج الملح من مياه البحر، يعتبر اقل ضررا على البيئة من استخراج الملح الصخري لانه لا يتطلب التفجير او الاستخراج العميق.

ومع ذلك، قال التقرير ان الخبراء يحذرون من ان جمع الملح بشكل واسع من مياه البحر، بامكانه إرباك النظم البيئية الساحلية، حيث من الممكن ان يتسبب التخلص غير السليم من المنتجات الثانوية الى تلويث السواحل والحاق الضرر بالتنوع البيولوجي البحري.

ونقل التقرير عن الاستاذ في جامعة البصرة مشتاق عيدان، قوله إن "الارباح الصناعية المتواضعة الناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة تتضاءل مقارنة بالتأثيرات الاوسع للتغيير المناخي، مثل هجرة الناس والحيوانات البرية من المناطق الساحلية".

وذكر التقرير بان العراق، بحسب الامم المتحدة، يعتبر من بين الدول الاكثر عرضة للتغير المناخي في العالم، لانه معرض لخطر شح المياه والجفاف ودرجات الحرارة الحادة.

ترجمة وكالة شفق نيوز