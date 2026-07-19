9 إصابات بإطلاق نار في ولاية أريزونا الأميركية

شفق نيوز- واشنطن

أفادت السلطات الأميركية، يوم الأحد، بإصابة 9 أشخاص بجروح خطيرة بإطلاق نار في ولاية أريزونا.

ووقع الحادث يوم الأحد حوالي الساعة الثانية صباحاً بالتوقيت المحلي (الثانية ظهراً بتوقيت بغداد).

وذكرت صحيفة "نيويورك بوست"، أن رجلاً أطلق النار على حشد من الناس في وسط المدينة.

واستخدم قسم شرطة مدينة توسان الذي وصل إلى مكان الحادث أسلحته النارية ضد المشتبه به.

وأضافت الصحيفة: "نُقل 9 أشخاص يُزعم أن المشتبه به أطلق النار عليهم إلى المستشفى في حالة حرجة، وتجري الشرطة المحلية تحقيقاً في الحادث".