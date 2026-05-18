8 أحزاب كوردية تنتقد آلية تشكيل مجلس الشعب السوري وتطالب بإعادة الانتخابات

شفق نيوز- دمشق

دعت ثمانية أحزاب كوردية سورية إلى إطلاق عملية سياسية وطنية شاملة في سوريا برعاية دولية، معتبرة أن آلية تشكيل مجلس الشعب في محافظة الحسكة ومنطقة كوباني جرت بعيداً عن مبدأ المشاركة الوطنية الحقيقية، ولا تعكس الإرادة الحرة للسوريين.

وذكرت الأحزاب، في بيان مشترك صدر من مدينة القامشلي، أن السوريين الذين قدموا تضحيات كبيرة من أجل الحرية والكرامة كانوا يأملون أن تشكل المرحلة الجديدة مدخلاً لبناء دولة مدنية ديمقراطية تعددية ولا مركزية تقوم على الشراكة الوطنية والعدالة والمساواة، إلا أن الآليات المطروحة لتشكيل مجلس الشعب تعتمد على "التعيين والانتقاء المسبق"، ما يحد من دور السوريين في اختيار ممثليهم عبر الانتخابات.

وأضاف البيان، أن حجم التمثيل المخصص للكورد لا يتناسب مع وجودهم ودورهم الوطني في سوريا، مشيراً إلى أن اختيار المرشحين تم دون الرجوع إلى الإرادة السياسية والاجتماعية الحقيقية للشعب الكوردي، الأمر الذي يضعف فرص المشاركة العادلة والمتوازنة في المؤسسة التشريعية.

وأكدت الأحزاب، بحسب البيان، أن القضية الكوردية في سوريا لا تتعلق بعدد المقاعد البرلمانية، بل ترتبط بضرورة الاعتراف الدستوري بالشعب الكوردي وحقوقه القومية، وبناء شراكة وطنية حقيقية بعيدة عن سياسات الإقصاء والتهميش التي تعرض لها الكورد لعقود.

كما شددت على أن أي عملية سياسية لا تستند إلى التمثيل الحقيقي والإرادة الشعبية الحرة، ولا تضمن مشاركة عادلة لجميع المكونات السورية، لن تكون قادرة على إخراج البلاد من أزمتها أو بناء مؤسسات شرعية ومستقرة.

ودعا البيان، إلى إطلاق عملية سياسية وطنية شاملة برعاية دولية، استناداً إلى القرار الأممي 2254، بما يضمن تشكيل هيئة حكم انتقالية تمثل جميع السوريين، وصياغة دستور ديمقراطي جديد، والتحضير لانتخابات حرة ونزيهة.

ووقع على البيان كل من حزب الوحدة الديمقراطي الكوردي في سوريا، الحزب الديمقراطي الكوردي في سوريا (البارتي)، حزب اليسار الديمقراطي الكوردي في سوريا، حركة آزادي الكوردستاني في سوريا، حزب الوفاق الديمقراطي الكوردي السوري، حزب السلام الديمقراطي الكوردستاني، الحزب اليساري الكوردي في سوريا، والحزب الديمقراطي التقدمي الكوردي في سوريا.

هذا وقال عضو اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري، محمد ولي، لوكالة شفق نيوز في وقت سابق، إن "المقاعد المخصصة لمحافظة الحسكة تبلغ تسعة، بعد انتخاب ممثل منطقة رأس العين سابقاً، وذلك بواقع أربعة مقاعد لمنطقة القامشلي، وثلاثة مقاعد لدائرة الحسكة، ومقعدين لدائرة المالكية".

يذكر أنه بموجب الإعلان الدستوري للمرحلة الانتقالية الذي وقعه الرئيس السوري أحمد الشرع، يُعين رئيس الجمهورية ثلث أعضاء مجلس الشعب (حوالي 70 عضواً من أصل 210)، بينما يتم انتخاب الثلثين عبر هيئات مناطقية.

وتهدف هذه الصلاحية، وفقاً للجنة العليا للانتخابات، إلى ضمان تمثيل أوسع للمجتمع وتحقيق التوازن السياسي والمهني.

وكانت انتخابات مجلس الشعب السوري قد أُجريت في 5 تشرين الأول/ أكتوبر 2025 في محافظات البلاد، حيث تم انتخاب 126 ممثلاً، لكنها أُجلت في المناطق الكوردية ومحافظة السويداء بسبب الوضع السياسي والميداني.