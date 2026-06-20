7 قتلى بانفجارين شمال غربي باكستان

شفق نيوز- إسلام آباد

أفادت الشرطة الباكستانية، يوم السبت، بمقتل سبعة أشخاص جراء انفجارين وقعا في شمال غربي البلاد.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر في الشرطة الباكستانية قولها إن حصيلة الانفجارين بلغت سبعة قتلى، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن طبيعة الانفجارين أو الجهة المسؤولة عنهما.

وأضافت المصادر أن الأجهزة الأمنية باشرت تحقيقاتها في الحادثين، فيما فرضت القوات الأمنية إجراءات مشددة في المناطق التي شهدت الانفجارين.

ولم تصدر حتى الآن أي معلومات إضافية بشأن عدد المصابين أو ملابسات الحادثين.