67 قتيلاً من طالبي اللجوء.. إسبانيا تصف ما حدث في سبتة بـ"الهجوم"

شفق نيوز- مدريد

أعلن وزير الداخلية الإسباني، يوم السبت، ارتفاع حصيلة ضحايا أزمة طالبي اللجوء في مدينة سبتة إلى 67 قتيلاً، محملاً منظمات تهريب البشر مسؤولية ما جرى.

وقال الوزير، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام، إن ما شهدته سبتة "هجوم لا يمكن قبوله على سيادة إسبانيا"، مؤكداً أن الأشخاص الذين دخلوا المدينة بطريقة غير نظامية "لن يحصلوا أبداً على أي تسوية قانونية".

وأضاف أن السلطات الإسبانية تمكنت من احتواء الموقف، مشيراً إلى أن "الوضع في سبتة عاد تقريباً إلى طبيعته"، مع استمرار الإجراءات الأمنية والإنسانية لمعالجة تداعيات الأزمة.

وكانت تقارير صحفية، أفادت أمس الجمعة، بعبور 49 ألف مهاجر من المغرب بحراً وبراً إلى مدينة سبتة، مشيرة إلى مصرع 15 مهاجراً منهم غرقاً.