6% كورد.. تشكيل أول مجلس شعب في سوريا بعد سقوط الأسد

شفق نيوز- دمشق

أعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري، اليوم الأربعاء، قائمة الأعضاء السبعين الذين عيّنهم الرئيس أحمد الشرع في مجلس الشعب، ليكتمل بذلك تشكيل أول برلمان سوري بعد سقوط نظام بشار الأسد، والمؤلف من 210 أعضاء.

وجرى الإعلان عن القائمة خلال مؤتمر صحفي عقد في مبنى مجلس الشعب بدمشق، وحضرته وكالة شفق نيوز، وذلك استناداً إلى المرسوم الرئاسي رقم 66 لعام 2025، الذي نص على تشكيل "اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب" للإشراف على انتخاب ثلثي أعضاء المجلس (140 عضواً)، فيما يتولى رئيس الجمهورية تعيين الثلث المتبقي (70 عضواً)، وفقاً للمادة 24 من الإعلان الدستوري.

وشملت قائمة الرئيس ثلاثة أعضاء كورد هم، القيادي بالحزب الديمقراطي الكوردستاني في سوريا، عبد الحكيم بشار، ومصطفى عبدي، وياسر منصور، وجميعهم من محافظة الحسكة.

وبذلك ارتفع عدد النواب الكورد في مجلس الشعب إلى 12 عضواً من أصل 210 أعضاء، أي ما يقارب 6% من إجمالي مقاعد المجلس.

وبحسب مراسل وكالة شفق نيوز في سوريا، توزعت المقاعد المخصصة للنواب الكورد بواقع سبعة مقاعد في محافظة الحسكة، وثلاثة مقاعد في منطقة عفرين، ومقعداً واحداً في تل عران بريف حلب، وآخر في مدينة كوباني.

من جانبه، قال رئيس اللجنة العليا للانتخابات، محمد طه، خلال المؤتمر الصحفي إن "أولى جلسات مجلس الشعب ستعقد يوم الاثنين المقبل لأداء اليمين الدستورية"، مشيراً إلى أن "الولاية الأولى للمجلس تمتد 30 شهراً".

وأضاف أن "قائمة الثلث الذي عيّنه رئيس الجمهورية ضمت 55 رجلاً و15 امرأة".

وتوزع أعضاء الثلث المعيّن على المحافظات بواقع 14 عضواً من حلب، و7 من الحسكة، و6 من دير الزور، و6 من حمص، و5 من إدلب، و5 من حماة، و5 من دمشق، و5 من ريف دمشق، و4 من اللاذقية، و4 من درعا، و3 من الرقة، و2 من القنيطرة، و2 من طرطوس، و2 من السويداء.