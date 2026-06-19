50 مصاباً بتصادم قطارين في لندن (فيديو)

شفق نيوز- لندن

أعلنت شرطة النقل البريطانية، يوم الجمعة، وقوع حادث تصادم بين قطارين في منطقة "بدفورد"، الواقعة على بعد نحو 90 كيلومتراً شمالي العاصمة لندن، وسط أنباء عن إصابة 50 شخصاً.

وأوضحت الشرطة، في بيان مقتضب نشرته عبر منصة "إكس"، أن فرق الاستجابة والطوارئ تباشر عملها في موقع الحادث، في حين أفادت وسائل إعلام محلية بسقوط عدد من الجرحى جراء التصادم، دون صدور حصيلة رسمية دقيقة للإصابات حتى الآن، وفق "فرانس برس".

وفي تطور لاحق، أفادت الأنباء الواردة من موقع الحادث بإصابة ما لا يقل عن 50 شخصاً، وسط مخاوف جدية من وقوع ضحايا ووفيات عديدة إثر التصادم العنيف بين القطارين في "بيدفورد".

ونقل شهود عيان مشاهد قاسية من مكان الحادث لركاب ملطخين بالدماء، في وقت تكثف فيه فرق الإسعاف والدفاع المدني جهودها لإنقاذ العالقين وإجلاء المصابين.

وفي غضون ذلك، أعلنت السلطات البريطانية إغلاق جميع خطوط السكك الحديدية بين منطقتي "لوتون" و"بيدفورد"، فيما طالبت إدارة الإطفاء والإنقاذ من الركاب والمارة تجنب المنطقة المحيطة بموقع الحادث تماماً، لإفساح المجال أمام طواقم الطوارئ للتعامل مع الوضع.