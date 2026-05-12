5 شروط إيرانية للعودة إلى المفاوضات مع واشنطن
شفق نيوز- طهران
أفادت وسائل إعلام إيرانية، مساء اليوم الثلاثاء، بأن طهران اشترطت إنهاء الحرب بجميع الجبهات ومنها لبنان ورفع العقوبات والإفراج عن أموالها مقابل العودة إلى المفاوضات.
وذكرت وكالة "فارس" الإيرانية نقلاً عن مصدر، أن شروط إيران تتضمن تعويض أضرار الحرب والاعتراف بالسيادة الإيرانية على مضيق هرمز.
وأضاف المصدر، أن إيران أبلغت باكستان بأن استمرار الحصار البحري الأميركي عزز عدم الثقة بالتفاوض مع واشنطن، مبيناً أن طهران ترى أنه دون تنفيذ شروطها الخمسة لن تكون هناك إمكانية للدخول في مفاوضات جديدة.
وأشار إلى ان المقترحات الأميركية صيغت بشكل أحادي بالكامل وبما يخدم مصالح واشنطن، مبيناً أن الأميركيين حاولوا عبر مقترحاتهم تحقيق أهداف عبر المفاوضات لم يتمكنوا من تحقيقها بالحرب.
هذا وأكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مساء يوم الثلاثاء، عدم حاجة بلاده إلى مساعدة الصين بشأن إيران، فيما أشار إلى أنه لن يكون "أحمقاً" في التعامل مع مماطلة إيران.
ونفت وكالة "تسنيم" الإيرانية، نقلاً عن مصدر مقرب من فريق إيران المفاوض، يوم أمس الاثنين، موافقة طهران على إخراج المواد النووية المخصبة من البلاد.