5 شروط إيرانية للعودة إلى المفاوضات مع واشنطن

شفق نيوز- طهران

أفادت وسائل إعلام إيرانية، مساء اليوم الثلاثاء، بأن طهران ‏اشترطت إنهاء الحرب بجميع الجبهات ومنها لبنان ورفع ‏العقوبات والإفراج عن أموالها مقابل العودة إلى المفاوضات.‏

وذكرت وكالة "فارس" الإيرانية نقلاً عن مصدر، أن شروط إيران تتضمن تعويض أضرار الحرب ‏والاعتراف بالسيادة الإيرانية على مضيق هرمز.‏

وأضاف المصدر، أن إيران أبلغت باكستان بأن استمرار الحصار البحري ‏الأميركي عزز عدم الثقة بالتفاوض مع واشنطن، مبيناً أن طهران ترى أنه دون تنفيذ شروطها ‏الخمسة لن تكون هناك إمكانية للدخول في مفاوضات جديدة.‏

وأشار إلى ان المقترحات الأميركية صيغت بشكل أحادي بالكامل ‏وبما يخدم مصالح واشنطن، مبيناً أن الأميركيين حاولوا عبر ‏مقترحاتهم تحقيق أهداف عبر المفاوضات لم يتمكنوا من تحقيقها ‏بالحرب.‏

هذا وأكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مساء يوم الثلاثاء، ‏عدم حاجة ‏بلاده إلى مساعدة الصين بشأن إيران، فيما أشار إلى ‏أنه ‏لن يكون ‏‏"أحمقاً" في التعامل مع مماطلة إيران.‏

ونفت وكالة "تسنيم" الإيرانية، نقلاً عن مصدر مقرب من فريق ‏إيران المفاوض، يوم أمس الاثنين، موافقة طهران على إخراج ‏المواد النووية المخصبة من البلاد.‏



