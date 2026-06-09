"37 مرة" أعلن ترمب قرب التوصل إلى اتفاق مع إيران

شفق نيوز- واشنطن

أفادت شبكة CNN الأميركية، يوم الثلاثاء، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أعلن أو ألمح في 37 مناسبة على الأقل إلى اقتراب التوصل إلى اتفاق مع إيران، منذ مطلع أبريل/ نيسان الماضي.

وجاء ذلك في تحليل نشرته الشبكة تحت عنوان: "كم مرة ادعى ترمب أن صفقة مع إيران وشيكة؟"، وترجمته وكالة شفق نيوز.

وذكر التحليل أن ترمب قال في 7 أبريل/ نيسان الماضي عبر وسائل التواصل الاجتماعي إن الجانبين "قطعا شوطاً طويلاً جداً"، مشيراً إلى أنهما يحتاجان إلى أسبوعين "لإنهاء الاتفاق وإبرامه"، مؤكداً أن ذلك "لشرف أن تكون هذه المشكلة الطويلة الأمد قريبة من الحل".

وبحسب التقرير، فإن ترمب واصل خلال الأسابيع التالية تكرار تصريحات تفيد بأن إيران "قريبة جداً من صفقة" أو أنها "تريد إبرام اتفاق بشدة"، رغم عدم تحقق أي تقدم فعلي.

وأشار التحليل إلى أن هذه التصريحات بدأت تتكرر منذ 23 مارس/ اذار الماضي، حين تحدث ترامب عن "نقاط اتفاق رئيسية" مع إيران، فيما نفت طهران وجود أي مفاوضات آنذاك.

وخلال الفترة اللاحقة، تضمنت تصريحات ترمب عبارات متكررة من بينها أن إيران "تتوسل لإبرام صفقة"، وأن الاتفاق "قريب جداً"، إضافة إلى توقعات متكررة بقرب الإعلان عنه خلال أيام أو أسابيع، دون أن يتحقق ذلك.

وبحسب ما أورده التحليل، فقد استمر ترامب في هذا النهج حتى أواخر مايو/ ايار، حين صرح بأن الولايات المتحدة "تقترب كثيراً" من اتفاق نهائي، وأن "الجوانب النهائية" قيد النقاش، قبل أن يعاود التأكيد أن الصفقة "ستكون قريباً جداً".

واختتم التحليل بالإشارة إلى أن ترمب واصل التوقع بأن الاتفاق "وشيك" حتى بعد تكرار تعثره، في وقت لم تظهر فيه مؤشرات تؤكد قرب التوصل إلى اتفاق فعلي بين الجانبين.

واليوم الثلاثاء، رجح الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أنه قد يحصل على فكرة بشأن إبرام اتفاق سلام شامل مع إيران خلال الأيام القليلة المقبلة، وسط مؤشرات ايجابية على إحراز تقدم في هذا المجال رغم تجدد التوترات بين تل أبيب وطهران في المنطقة.