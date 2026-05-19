27 قتيلاً وجريحاً جنوب لبنان وحزب الله يهاجم أهدافاً إسرائيلية

شفق نيوز- بيروت

أفادت مصادر طبية وإعلامية لبنانية، يوم الثلاثاء، بارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي الذي استهدف جنوب البلاد إلى 12 قتيلاً وأكثر من 15 جريحاً.

وأسفرت الغارة الإسرائيلية التي استهدفت بلدة دير قانون النهر في قضاء صور عن مقتل 6 أشخاص بينهم نساء وأطفال، وفقاً لمصادر طبية، وما تزال فرق الإنقاذ تواصل انتشال الضحايا من تحت الأنقاض.

وفي بلدة كفرصير، قُتل 4 أشخاص بينهم امرأتان، إثر استهداف طائرة حربية إسرائيلية لمنزل في الحي المحفارة، ما أدى إلى تدمير المنزل بالكامل.

كما قُتل شخصان آخران أحدهما في بلدة حاروف (قضاء النبطية) إثر غارة بطائرة مسيرة استهدفته قرب مبنى بلدية حاروف، والثاني في بلدة فرون (قضاء بنت جبيل) إثر استهداف دراجة نارية بغارة من طائرة مسيرة.

وأصيب شخصان في غارتين جويتين إسرائيليتين استهدفتا بلدتي حنويه ومعركة في قضاء صور، حيث تم نقلهما إلى مستشفى صور الإيطالي لتلقي العلاج.

بدورها، أعلنت الهيئة الصحية الإسلامية انتشال جثة مدني من تحت أنقاض منزل في بلدة قانا تعرض لقصف إسرائيلي أمس الاثنين، في وقت ما تزال فيه عمليات البحث مستمرة عن مفقودين آخرين.

إلى ذلك، أفادت وسائل إعلام عبرية بوجود تقارير أولية عن محلقة مفخخة استهدفت سيارة على طريق مسكاف عام في إصبع الجليل، مشيرة إلى وقوع إصابات في المكان.

ولفتت وسائل إعلام عبرية، إلى أن المصاب في مسكاف عام حالته خطيرة.

في السياق، أعلن حزب الله أنه استهدف تموضعاً لجنود الجيش الإسرائيلي داخل خيمة في بلدة دبل بمسيّرة انقضاضية نوعية، وآلية عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلي في مستوطنة مسكاف عام بمحلقة انقضاضيّة.

واستهدف أيضاً آليّة اتصالات تابعة للجيش الإسرائيلي في ساحة بلدة الطيبة بمحلقة انقضاضية، وتجمعاً لآليّات وجنود الجيش الإسرائيلي في بلدة رشاف بصلية صاروخية.

كما استهدف الحزب تجمعاً لآليّات وجنود الجيش الإسرائيلي غرب قرية عرب العرامشة شمال إسرائيل بسرب من المسيًّرات الانقضاضية، وأطلق سرباً من المسيَّرات الانقضاضية، مستهدفاً موقع رأس الناقورة البحري.

كذلك استهدف منصة قبة حديدية في موقع جلّ العلاّم بمحلقة انقضاضية ما أدى إلى تدميرها.

ميدانياً، وجه الجيش الإسرائيلي إنذاراً عاجلاً إلى سكان لبنان المتواجدين في البلدات والقرى التالية: طورا، النبطية التحتا، حبوش، البازورية، طير دبا، كفر حونة، عين قانا، لبايا، جبشيت، الشهابية (طير زبنا)، برج الشمالي (صور)، حومين الفوقا.

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات مستهدفاً بلدات كفررمان وكفرا وكفردونين والشهابية ومرتفعات الريحان وزوطر الشرقية والقصيبة ودبين ومعركة والبازورية والمجادل ومنطقة الحوش- صور وديرقانون النهر، ومدينة النبطية.

وطال قصف مدفعي إسرائيلي منطقة عريض دبين- مرجعيون، وبيت ياحون.

إلى ذلك، سُحِل تحليق للطيران المسيَّر في أجواء بيروت وصولاً إلى الضاحية الجنوبية والجوار، على علو منخفض.

وكان الجيش الإسرائيلي قد وجه إنذاراً لبلدة المعشوق في صور، قبل أن يقوم بشن غارات عليها.

واتسعت دائرة الحرب في الشرق الأوسط التي اندلعت مع الهجوم الإسرائيلي الأميركي المشترك على إيران في 28 شباط/ فبراير 2026، إلى لبنان بعد إطلاق حزب الله في الثاني من آذار/مارس الماضي صواريخ باتجاه إسرائيل رداً على مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي.

وردت إسرائيل بشن غارات جوية واسعة على لبنان، إضافة إلى اجتياح بري لمناطق حدودية في الجنوب.

وتوصل الجانبان في 17 نيسان/ أبريل الماضي إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، وكان من المقرر أن ينقضي الأحد، لكن تم الإعلان الجمعة الماضي عن تمديده 45 يوماً، بعدما عقد البلدان جولة ثالثة من المحادثات في واشنطن برعاية أميركية.

وأسفرت الهجمات الإسرائيلية عن مقتل أكثر من ثلاثة آلاف شخص منذ 2 آذار/ مارس الماضي، من بينهم عشرات منذ دخول الهدنة الأولى حيز التنفيذ، وفقاً للسلطات اللبنانية.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن ارتفاع عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية منذ 2 آذار/ مارس الماضي حتى 19 أيار/ مايو الجاري إلى 3042 والجرحى إلى 9301.

في المقابل، يقول الجيش الإسرائيلي إن 20 جندياً ومتعاقداً مدنياً واحداً قتلوا في جنوب لبنان منذ اندلاع الحرب.