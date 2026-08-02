27 قتيلاً وجريحاً بهجوم انتحاري في باكستان

شفق نيوز- إسلام آباد

أعلنت الشرطة الباكستانية، يوم الأحد، مقتل 7 أشخاص وإصابة أكثر من 20 آخرين بهجوم انتحاري خلال تظاهرة احتجاجية في إقليم سوات شمالي البلاد.

وفي 24 تموز/ يوليو الماضي، قُتل ما لا يقل عن 15 شخصاً، بينهم 12 جندياً، بهجوم انتحاري على نقطة تفتيش مشتركة للشرطة في منطقة تانك بباكستان.

وشهدت باكستان في أيار/ مايو الماضي أحد أكثر التفجيرات الانتحارية دموية، عندما لقي 30 شخصاً حتفهم بتفجير انتحاري استهدف قطاراً في جنوب غرب باكستان، وأعلن مسؤوليته عنه مسلحون انفصاليون في إقليم بلوشستان.