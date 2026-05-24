24 قتيلاً بتفجير استهدف قطاراً يقل عسكريين في باكستان

شفق نيوز- إسلام آباد

قُتل ما لا يقل عن 24 شخصاً، اليوم الأحد، جراء تفجير استهدف قطاراً يقل عسكريين في إقليم بلوشستان جنوب غربي باكستان.

ونقلت الوكالة الفرنسية للأنباء عن مسؤول محلي رفيع، أن الهجوم وقع في مدينة كويتا عاصمة الإقليم، وأسفر أيضاً عن إصابة أكثر من 50 شخصاً، بينهم جنود في الجيش الباكستاني.

ويشهد إقليم بلوشستان بين فترة وأخرى هجمات مسلحة وتفجيرات تستهدف قوات الأمن والبنى التحتية، في ظل اضطرابات أمنية مستمرة بالمنطقة.