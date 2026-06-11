200 ألف حالة وفاة بـ"القاتل الصامت".. الصحة العالمية تحذر أوروبا

شفق نيوز- متابعة

حثت منظمة الصحة العالمية أوروبا على تعزيز حماية مواطنيها من موجات الحر الشديدة مع تسارع أزمة المناخ حيث تشهد القارة ارتفاعا في درجات الحرارة بوتيرة أسرع من أي منطقة أخرى في العالم.

وقال المدير الإقليمي للمنظمة في أوروبا هانز كلوغه إن أكثر من 200 ألف شخص في أنحاء المنطقة توفوا لأسباب مرتبطة بالحرارة خلال السنوات الأربع الماضية، ووصف موجات الحر بأنها "قاتل صامت" يمكن الوقاية من آثاره إذا استخدمت أوروبا الأدوات المتاحة لديها بالفعل.

وقدم كلوغه إرشادات محدثة بشأن إجراءات الحماية من الحر خلال فعالية خاصة بمواجهة موجات الحر في برلين، بمشاركة وزير البيئة الألماني كارستن شنايدر وعضو مجلس الشيوخ المسؤولة عن الصحة في برلين إينا تشيبورا، مع التركيز على حماية كبار السن والفئات الأكثر عرضة للخطر.

وقال شنايدر إن آثار التغير المناخي أصبحت ملموسة في مختلف أنحاء العالم، معتبرا أن الحماية من موجات الحر قضية اجتماعية أيضا، إذ يواجه سكان المناطق الحضرية المكتظة والمساكن شديدة الحرارة صعوبة في حماية أنفسهم من درجات الحرارة المرتفعة.

وأضاف أن خفض الانبعاثات وتوسيع المساحات الخضراء داخل المدن، مثل الأشجار والحدائق والأنهار والغابات والأراضي الرطبة، يمكن أن يسهم في الحد من آثار موجات الحر.