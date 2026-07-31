20 ألفاً منهم مغاربة.. 49 ألف مهاجر عبروا لإسبانيا خلال 24 ساعة

شفق نيوز- مدريد

أعلنت وزارة الداخلية الإسبانية، يوم ​الجمعة، أن ​نحو 49 ألف ​مهاجر تمكنوا من التسلل ​إلى "جيب سبتة" ‌في ⁠شمال أفريقيا خلال ​الساعات ​الأربع ⁠والعشرين الماضية.

وقالت الداخلية الإسبانية إن المهاجرين ​تدفقواً من المغرب على البحر والبر واستطاعوا التسلل عبر الحدود، بحسب وكالة "رويترز".

فيما كشفت مصادر في أجهزة إنفاذ القانون في مدينة سبتة الإسبانية شمالي أفريقيا، أن أكثر من 20 ألف مهاجر مغربي عبروا الحدود البرية إلى المدينة، من دون أن يواجهوا مقاومة من قوات الأمن المغربية، بحسب وسائل إعلام إسبانية.

وبينت تقارير إعلامية أن "عائلات بأكملها سارت حول حاجز الأمواج الحدودي في تاراجال لدخول الأراضي الإسبانية، ولم يتمكن الحرس المدني من إيقاف تقدمهم".

وأشارت إلى أنه بعد عبور القسم الأكبر من المهاجرين، تدخلت الشرطة في محاولة لاحتواء تدفقهم وتوجيههم نحو مستودعات تُستخدم كمراكز احتجاز مؤقتة.

وفي السياق ذاته، أفادت وكالة "إيفي" الإسبانية العثور على 15 جثة قبالة السواحل، يُعتقد أنها تعود لأشخاص حاولوا السباحة من المغرب إلى سبتة.

وأوضحت الوكالة أن الجثث سُلّمت إلى عناصر الحرس المدني الإسباني، لإجراء عمليات التشريح وتحديد السبب الدقيق للوفاة.

وشهدت مدينة سبتة، خلال الأسبوع الجاري، ارتفاعاً حاداً في أعداد المهاجرين، الذين حاولوا دخولها من المغرب سباحة أو سيراً على الأقدام.

وكان آلاف الشبان المغربيين، تجمعوا أمس الخميس، عند الحدود بين المغرب وسبتة، قبل أن تدفع السلطات الإسبانية بتعزيزات إضافية من الشرطة والحرس المدني والقوات العسكرية إلى المدينة.