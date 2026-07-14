19 سفينة حربية أميركية تحاصر إيران بدءاً من الليلة

شفق نيوز- واشنطن

أكد مسؤول أميركي، يوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة نشرت 19 سفينة حربية في منطقة الشرق الأوسط، في خطوة تمنحها قدرة نارية وحضورا عسكريا كبيرا لتنفيذ الحصار البحري المفروض على إيران، بحسب ما ذكرته صحيفة "واشنطن بوست".

وأوضح المسؤول، الذي تحدث للصحيفة شريطة عدم الكشف عن هويته، أن معظم القطع البحرية تتمركز في شمال بحر العرب، وتشمل حاملتي الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن" و"يو إس إس جورج إتش دبليو بوش"، إضافة إلى 13 مدمرة وسفينة هجومية برمائية وطرادا وسفينتي إنزال.

وأشار إلى أن العدد الكبير من المدمرات يمنح القوات الأميركية قدرة كبيرة على فرض الحصار البحري على إيران وتأمين وجود عسكري قوي في المنطقة.

ولم يشمل الإحصاء أي غواصات نووية، حيث ترفض البحرية الأميركية عادة الكشف عن مواقع انتشارها.

وبحسب الصحيفة، يبدأ سريان الحصار الأميركي مجددا الثلاثاء الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (11:00 مساءً بتوقيت بغداد)، ويستهدف أي سفينة متجهة إلى الموانئ الإيرانية أو مغادرة لها.

وخلال فترة الحصار السابقة، اعترضت البحرية الأميركية أو أجبرت على العودة أكثر من 140 سفينة تجارية، فيما أطلقت النار على غرف محركات 9 سفن لتعطيلها بعد رفضها الامتثال.

وتأتي هذه التطورات بعدما أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، استئناف العمليات العسكرية ضد إيران وإعادة فرض الحصار البحري، بالتزامن مع تصاعد المواجهات بين الجانبين.