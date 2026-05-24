18 قتيلاً وجريحاً وإنذار عاجل لـ10 قرى.. آخر تطورات الجبهة اللبنانية الإسرائيلية

غارات إسرائيلية سابقة على مناطق في جنوب لبنان (د.ب.أ)

شفق نيوز- بيروت

أفادت وسائل إعلام لبنانية، بمقتل 8 أشخاص وإصابة أكثر من 10 آخرين في غارات إسرائيلية على لبنان منذ صباح اليوم الأحد.

وشن الطيران الإسرائيلي غارات استهدفت مرتفع علي الطاهر محيط مدينة النبطية جنوب لبنان، كما شن غارة على محيط بلدة سحمر في البقاع الغربي شرقي البلاد.

وأصدر الجيش الإسرائيلي، الأحد، إنذاراً لسكان 10 قرى وبلدات لبنانية بإخلاء منازلهم فوراً، والتوجه إلى الأماكن المفتوحة.

وقال المتحدث باسم الجيش، أفخاي أدرعي، في بيان عبر حسابه على "إكس"، "إنذار عاجل إلى سكان لبنان المتواجدين في البلدات والقرى التالية: مشغرة، دير الزهراني، الشرقية (النبطية)، الدوير، قلايا (البقاع الغربي)، سحمر (البقاع الغربي)، زبدين (النبطية)، النبطية التحتا، عربصاليم، كفر جوز".

وأوضح البيان: "عليكم إخلاء منازلكم فوراً والابتعاد عن القرى والبلدات لمسافة لا تقل عن 1000 متر إلى أراضٍ مفتوحة"، مؤكداً أن "كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله ومنشآته ووسائله القتالية، يعرّض حياته للخطر".

وعلى الصعيد ذاته، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "قبل قليل، انفجرت طائرة مسيّرة مفخخة أطلقها حزب الله باتجاه قوات الجيش الإسرائيلي داخل إسرائيل، قرب الحدود مع لبنان، ولم يسفر الحادث عن أي إصابات".

وذكرت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، أن "صفارات الإنذار تدوي في بلدات عدة شمالي إسرائيل إثر رصد تسلل مسيرة من لبنان".

من جهته، أعلن الجيش اللبناني، الأحد، تفكيك قنبلة طيران غير منفجرة من مخلفات الحرب في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت.

وشددت قيادة الجيش على ضرورة اتخاذ أقصى تدابير الحيطة والحذر في الأماكن التي تعرضت لاعتداءات إسرائيلية، وإبلاغ أقرب مركز عسكري عن أي جسم مشبوه.

ومن المتوقع أن يقدّم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الأحد، إحاطة إلى المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينت) بشأن العناصر الرئيسية للاتفاق المرتقب بين الولايات المتحدة وإيران، وتداعياته المحتملة على لبنان.

وبحسب ما أوردت صحيفة "هآرتس"، ستتضمن الإحاطة تفاصيل الاتصال الأخير بين نتنياهو والرئيس الأميركي دونالد ترمب، إضافة إلى القيود المحتملة التي قد يفرضها الاتفاق على التحركات الإسرائيلية في إيران ولبنان.

كما يُنتظر أن تشمل المناقشات معلومات بشأن ترتيبات مقترحة للتعامل مع مخزون إيران من اليورانيوم المخصب، في ظل استمرار التباين بين الروايتين الأميركية والإيرانية حول مستقبل الملف النووي.