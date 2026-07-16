11 قتيلاً و19 مصاباً بحريق دار للأيتام في الجزائر

شفق نيوز- الجزائر

لقي 11 شخصاً مصرعهم وأصيب 19 آخرون، يوم الخميس، إثر حريق اندلع في دار للأيتام على مشارف العاصمة الجزائرية، وفق ما أفادت به وسائل إعلام رسمية.

وذكرت وكالة "رويترز"، نقلاً عن وسائل إعلام جزائرية رسمية، أن الحريق اندلع في مؤسسة الطفولة المسعفة بحي المحمدية في الضواحي الشرقية للعاصمة الجزائر.

وقالت المديرية العامة للحماية المدنية إن 10 من المصابين تعرضوا لحروق متفاوتة الخطورة، فيما تمكنت فرق الإنقاذ من إجلاء خمسة أشخاص من ذوي الإعاقة إلى مكان آمن.

وأضافت أن عمليات إخماد الحريق ما تزال مستمرة، مشيرة إلى أن السلطات لم تحدد بعد هويات الضحايا أو أعمارهم، كما لم تعلن أسباب اندلاع الحريق.

وتأتي الحادثة في وقت تشهد فيه الجزائر موجة حر شديدة، إذ أعلنت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، أمس الأربعاء، نقلاً عن المديرية العامة للحماية المدنية، أن فرقها أخمدت 913 حريقاً في مختلف أنحاء البلاد منذ الثامن من تموز الجاري.