إيطاليا وفرنسا تتفقان على تشكيل تحالف لدعم لبنان ما بعد "اليونيفيل"

من القمة الفرنسية الإيطالية (أ ف ب)

شفق نيوز- باريس

أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، يوم الخميس، أن بلدها وفرنسا اتفقتا على تشكيل تحالف لدعم لبنان بعد انتهاء مهمة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل" بنهاية العام.

وقالت ميلوني، في تصريحات من منتجع فرنسي عقب محادثات مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن الجانبين بحثا أيضاً إمكانية عقد مؤتمر دولي مخصص لدعم لبنان ومواكبة المرحلة المقبلة بعد انتهاء مهمة "اليونيفيل".

واعتبرت رئيسة الوزراء الإيطالية أن "بلدها وفرنسا تستطيعان بالتأكيد إحداث فرق (...) من الضروري في رأينا، ضمان وجود دولي يجنّب فراغاً أمنياً بالغ الخطورة".

بدوره، قال الرئيس الفرنسي: "نريد إطلاق ائتلاف حول آلية عمل ما بعد اليونيفيل، طبعاً بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، لتعزيز سيادة لبنان وقواته المسلحة والحؤول دون أن تصبح أراضيه قاعدة لتصعيد إقليمي".

وكانت ميلوني، إحدى أبرز الشخصيات اليمينية في أوروبا، وصلت إلى مدينة أنتيب في الريفييرا على الساحل الجنوبي الفرنسي، لعقد أول قمة ثنائية لها مع ماكرون.

وقالت الرئاسة الفرنسية إن هذه القمة فرصة لتعميق التعاون الفرنسي الإيطالي في عدة قطاعات استراتيجية، ولا سيما الدفاع والطاقة النووية والفضاء.