إيطاليا.. أجنبي يدهس 7 أشخاص ويطعن رجلاً أثناء هروبه

شفق نيوز- روما

أفادت صحيفة "فاتو كوتيديانو" الإيطالية، يوم السبت، بإصابة سبعة أشخاص على الأقل في حادث دهس قرب أحد المتاجر بمدينة مودينا شمال البلاد.

وذكرت الصحيفة أن "رجلاً يبلغ من العمر حوالي 30 عاماً كان يقود سيارة برعونة، صدم مشاة بسرعة عالية في مودينا، ثم لاذ بالفرار".

وأضافت الصحيفة أن سبعة أشخاص على الأقل أصيبوا، أربعة منهم في حالة خطيرة، كما أصيبت امرأة في ساقيها بعد أن حاصرتها السيارة بين واجهة المتجر.

ووفقاً لشهود عيان، فر السائق، الذي أصيب هو الآخر، من مكان الحادث، فيما تم القبض عليه سريعاً وهو أجنبي الجنسية، فيما أشارت التقارير إلى أن المشتبه به طعن رجلاً حاول منعه أثناء فراره من مكان الحادث.