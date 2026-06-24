إيطاليا تنفي السماح باستخدام القواعد الأميركية خلال حرب إيران

شفق نيوز- روما

نفى وزير الدفاع الإيطالي، جويدو كروزيتو، يوم الأربعاء، السماح للولايات المتحدة باستخدام قواعد عسكرية في الأراضي الإيطالية خلال الحرب على إيران.

يأتي ذلك رداً على تصريحات الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته بأن الولايات المتحدة استخدمت قواعد أميركية في ​إيطاليا لإطلاق مئات الطائرات لدعم عمليات عسكرية ضد إيران، بحسب وكالة "رويترز".

واعتبر روته في تصريحات لقناة "فوكس نيوز" الأميركية، إيطاليا "مثالاً" على الدعم الأوروبي للولايات المتحدة.

وقال إن 500 ​طائرة أميركية أقلعت من قواعد عسكرية في إيطاليا "لدعم عملية الغضب ​الملحمي"، وهو الاسم الذي أطلقته واشنطن على الحرب التي شنتها ⁠إلى جانب إسرائيل على إيران.

وأثارت هذه التصريحات جدلاً سياسياً في إيطاليا، إذ ​أكدت حكومة رئيسة الوزراء جورجا ميلوني مراراً على أنها لم تسمح باستخدام ​أراضي البلاد في انطلاق أي عمل عسكري مباشر ضد إيران.

وذكر وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروزيتو في بيان أن روما تصرفت بما يتسق تماماً مع دستورها والمعاهدات والاتفاقيات ​الدولية التي تحكم عمل القواعد العسكرية الموجودة لحلفاء لها على أراضيها.

وأضاف: "وضحنا بالفعل ​في البرلمان.. سمحت الحكومة بتنفيذ أنشطة تقنية ولوجستية فقط لا تشمل عمليات قتالية مباشرة"، ‌مؤكداً ⁠أن إيطاليا رفضت طلبات تجاوزت تلك الحدود.

وعبر كروزيتو عن دهشته من أن روته، الذي "لا تربطه أي صلة بعملية الغضب الملحمي"، أدلى برواية نقلت "رسالة ​مضللة تماماً" من خلال الخلط بين طلعات دعم مصرح ​بها ⁠وعمليات مرتبطة بالمعارك المباشرة.

ويشوب العلاقة بين ميلوني والرئيس الأميركي دونالد ترمب التوتر عقب مشادة علنية الأسبوع الماضي فيما يتعلق برفض إيطاليا دعم الحملة العسكرية الأميركية ضد إيران بالإضافة إلى ​انتقادات لاذعة من ​ترامب بحق رئيسة ⁠الوزراء الإيطالية.

وتستضيف إيطاليا نحو 120 منشأة عسكرية أميركية، منها قاعدة سيجونيلا الجوية البحرية في صقلية وقاعدة أفيانو الجوية في شمال البلاد.

وقال مسؤول في ⁠حلف ​شمال الأطلسي، رداً على طلب للحصول على ​تعليق، إن روته "سلط الضوء فقط على كيفية تنفيذ الحلفاء، بما في ذلك إيطاليا، لاتفاقياتهم الثنائية القائمة ​فيما يتعلق بالتمركز والعبور الجوي".