إيران.. 53 قتيلاً و592 مصاباً جراء الهجمات الأميركية

شفق نيوز- طهران

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، يوم الأربعاء، تسجيل 53 قتيلاً و592 مصاباً جراء الهجمات الأميركية.

وذكرت الصحة الإيرانية في بيان، أن حصيلة القتلى والجرحى منذ 27 حزيران/ يونيو حتى الآن.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، إتمام الليلة الحادية عشرة على التوالي من الضربات ضد إيران تزامنا مع استمرار تصاعد حدة التوترات الأمنية في المنطقة.

وأفادت القيادة في بيان، باستهداف مراكز العمليات العسكرية الإيرانية، والقدرات البحرية، وحظائر الطائرات، ومرافق تخزين الطائرات المسيرة، والبنية التحتية للخدمات اللوجستية العسكرية، وذلك بهدف زيادة تقويض قدرة إيران على تهديد الملاحة التجارية في مضيق هرمز.