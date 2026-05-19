إيران.. 4 آلاف معتقل و50 حالة إعدام منذ بدء الحرب

شفق نيوز- واشنطن

أفادت منظمة "هرانا" الإيرانية لحقوق الإنسان، يوم الثلاثاء، بأنها وثّقت اعتقال ما لا يقل عن 4023 شخصاً وإعدام 50 آخرين في إيران منذ بدء الهجمات الأميركية والإسرائيلية في 28 من شباط/ فبراير الماضي وحتى الأسبوع الماضي.

وذكر تقرير للمنظمة - ومقرها الولايات المتحدة - أن المعتقلين واجهوا اتهامات من بينها "التجسس" و"تهديد الأمن القومي"، إضافة إلى "التواصل مع وسائل إعلام أجنبية أو إرسال مواد تتعلق بالحرب".

وأضاف التقرير، الذي حمل عنوان "بين الصواريخ والقمع"، أن السلطات الإيرانية استخدمت أجواء الحرب "لتشديد الروايات الأمنية وتبرير الاعتقالات وتقييد حرية التعبير وممارسة العنف ضد المدنيين".

وأشار التقرير، إلى أن أوضاع مراكز الاحتجاز "تدهورت بشكل حاد"، بالتزامن مع توسيع نقاط التفتيش وتشديد قيود الحركة وفرض انقطاع طويل للإنترنت، ما أدى إلى تراجع مستوى الاتصال داخل البلاد إلى نحو 1% من المستوى الطبيعي.

وأوضح تقرير المنظمة، أنها وثّقت، خلال الفترة الممتدة من 28 فبراير/شباط 2026 إلى 13 مايو/أيار 2026، تنفيذ 50 حالة إعدام، بينها 32 حالة مرتبطة بتهم سياسية وأمنية.

