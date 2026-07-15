إيران: 335 قتيلاً ومصاباً منذ بدء الهجمات الأميركية على الجنوب

شفق نيوز- طهران

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، يوم الأربعاء، مقتل 35 شخصاً وإصابة 300 آخرين منذ بدء الهجمات الأميركية على جنوبي البلاد.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الجيش الإيراني، أن 7 من عناصره قُتِلوا بضربات أميركية على جنوب شرق إيران خلال الساعات الأخيرة، في إطار تصعيد للمواجهات قد يطيح بمذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران.

وكان الناطق باسم وزارة الصحة الإيرانية، حسين كيرمانبور، قد أعلن الأربعاء في الحصيلة السابقة، إصابة أكثر من 260 شخصاً في أحدث جولة من الغارات الجوية الأميركية على إيران

غير أن عدد الإصابات أعلى من أي جولة أخرى من التصعيد الذي وقع مؤخراً بين إيران والولايات المتحدة.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد قال لشبكة "فوكس نيوز"، أمس الثلاثاء، إنه سيوسع نطاق الضربات الأميركية على إيران الأسبوع المقبل لتشمل محطات الطاقة والجسور إذا لم تبرم طهران اتفاقاً.