إيران: 30 سفينة تنسق مع الحرس الثوري لعبور مضيق هرمز

شفق نيوز- طهران

أعلن التلفزيون الإيراني، اليوم الخميس، أن مالكي وقادة 30 سفينة ينسقون مع القوة البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني لعبور مضيق هرمز، في ظل التوترات المتصاعدة في المنطقة.

وذكر التلفزيون الإيراني أن "مالكي وقادة 30 سفينة ينسقون مع القوة البحرية لحرس الثورة لعبور مضيق هرمز منذ الليلة الماضية وحتى الآن"، مبيناً أن "من المحتمل جداً أن تعبر السفن الثلاثون المضيق بحلول مساء اليوم بالتنسيق مع القوة البحرية لحرس الثورة".

وأضاف أن "القوات البحرية للجيش الإيراني والحرس الثوري على أهبة الاستعداد لتأمين جميع الجزر والسواحل"، مشيراً إلى أن "القوات البحرية لحرس الثورة أعلنت استعدادها للتعاون اللازم مع أي دولة ترغب في عبور سفنها من مضيق هرمز".

ويأتي ذلك وسط تصاعد التوترات في منطقة الخليج، بالتزامن مع استمرار الإجراءات العسكرية والبحرية المرتبطة بأمن الملاحة في مضيق هرمز، الذي يعد أحد أهم الممرات الحيوية لنقل النفط والطاقة في العالم.