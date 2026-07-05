إيران وقطر تستأنفان التجارة البحرية بعد توقف 5 أشهر

شفق نيوز- الدوحة

أعلن الملحق التجاري الإيراني في الدوحة، عباس عبد الخاني، يوم الأحد، استئناف حركة التجارة البحرية بين إيران وقطر بعد توقف استمر نحو خمسة أشهر، في خطوة تعكس عودة تدريجية للنشاط التجاري بين البلدين.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية رسمية، عن عبد الخاني قوله إن عمليات الشحن البحري بين ميناء بندر دير الإيراني وميناء الرويس القطري استؤنفت عقب تنسيق بين السفارة الإيرانية في الدوحة والسلطات القطرية.

ويأتي استئناف الحركة البحرية بعد الاتفاق المؤقت الذي أُبرم بين طهران وواشنطن الشهر الماضي، والذي نص على وقف القتال بعد نزاع استمر أربعة أشهر، وإعادة الملاحة في الخليج إلى مستويات ما قبل الحرب، رغم استمرار الخلاف بشأن آليات العبور من الخليج وإليه.

ويُستخدم ميناءا بندر دير والرويس بشكل رئيسي في حركة التجارة المحلية بين البلدين، فيما كان ميناء بندر دير قد تعرض لعدة هجمات خلال فترة الحرب.

وكانت منظمة تنمية التجارة الإيرانية قد أعلنت في أواخر حزيران الماضي بدء إجراءات تفريغ البضائع الإيرانية في ميناء جبل علي بدولة الإمارات، في مؤشر على عودة تدريجية لحركة التبادل التجاري عبر الخليج.