إيران وعُمان تؤكدان الالتزام بإبقاء هرمز مفتوحاً

شفق نيوز- مسقط

أكدت إيران وسلطنة عُمان، يوم الثلاثاء، التزامهما بالحفاظ على أمن مضيق هرمز واستمرار انسيابية حركة الملاحة فيه، مع التشديد على احترام سيادة البلدين في جميع الترتيبات المتعلقة بالمضيق.

وذكرت وكالة الأنباء العُمانية أن مسقط وطهران أكدتا خلال مباحثات رسمية مشتركة ضرورة إبقاء مضيق هرمز آمناً ومفتوحاً أمام حركة السفن، بما يضمن استقرار الملاحة البحرية في المنطقة.

وجاء ذلك خلال زيارة أجراها وفد إيراني رفيع المستوى إلى العاصمة العُمانية مسقط، برئاسة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، حيث عقد الوفد سلسلة لقاءات مع كبار المسؤولين العُمانيين.

وبحسب ما أُعلن عقب المباحثات، فقد تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لتنظيم إدارة الملاحة في مضيق هرمز وضمان العبور الآمن للسفن، استناداً إلى قواعد القانون الدولي، مع التأكيد على أن جميع الترتيبات الخاصة بالمضيق يجب أن تراعي سيادة كل من إيران وسلطنة عُمان.

وتناولت المباحثات ملفات إقليمية ودولية، بينها جهود الوساطة وتنسيق المواقف الرامية إلى خفض التوترات وتعزيز الاستقرار في المنطقة.