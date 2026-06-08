إيران: واشنطن مسؤولة عن انتهاك وقف إطلاق النار وتجدد التصعيد

شفق نيوز- طهران

اتهمت وزارة الخارجية الإيرانية، يوم الاثنين، الولايات المتحدة وإسرائيل بالوقوف وراء التوترات المتصاعدة في المنطقة، مؤكدة أن طهران كانت ملتزمة بوقف إطلاق النار.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، في مؤتمر صحفي تابعته وكالة شفق نيوز، إن "لا أحد يصدق أن الكيان الصهيوني يمكنه التحرك في المنطقة دون تنسيق كامل مع الولايات المتحدة"، مضيفاً أن "كل ما يحدث كانت أميركا وراءه وهي التي تؤدي إلى تجدد التوتر".

وأوضح أن "مسؤولية واشنطن في انتهاك وقف إطلاق النار واضحة"، مشيراً إلى أن "إيران كانت ملتزمة بالاتفاق، بينما الطرف الآخر هو من يخرقه".

وأضاف بقائي، أن "السياسات والمواقف الأميركية المتناقضة أربكت حتى الآن المسار الدبلوماسي"، معتبراً أن "ما جرى خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية لن يؤدي إلا إلى تشديد الوضع المضطرب في العملية الدبلوماسية".

وفي ملف المفاوضات، أشار إلى أن إيران كانت تتبادل الرسائل مع الولايات المتحدة، لكن ذلك جرى في أجواء من انعدام الثقة الشديد، مؤكداً أن الدبلوماسية والتحركات الميدانية تسيران بالتوازي لتأمين المصالح العليا للبلاد.

كما اتهم بقائي الولايات المتحدة وإسرائيل بأنهما العامل الرئيسي في بروز التوترات، منتقداً "موقف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، خصوصاً وأن مدير الوكالة يتبنى موقفاً منحازاً وغير تقني تجاه البرنامج النووي الإيراني ويصر على نهجه غير البناء".

وفي الشأن اللبناني، شدد المتحدث الإيراني على أن إنهاء الحرب في لبنان كان جزءاً من اتفاق وقف إطلاق النار، محذراً من أن أي انتهاك لهذا البند ينعكس سلباً على المسار الدبلوماسي ويقوض فرص تحقيق الاستقرار في المنطقة.

وختتم بقائي، حديثه بالقول إن "إسرائيل لا يمكن أن تحترم أي مسار دبلوماسي يؤدي إلى الاستقرار في المنطقة"، مبيناً أن "طهران ستستخدم الأدوات الدبلوماسية والميدانية وفق ما تفرضه الظروف لحماية مصالحها الوطنية".

هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم الاثنين، رصد إطلاق دفعات جديدة من الصواريخ من إيران باتجاه إسرائيل، مؤكداً تفعيل صفارات الإنذار في مناطق واسعة من وسط البلاد والقدس.

في حين، ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو نفذ جولتين من الغارات داخل إيران، شملت استهداف منظومات دفاع جوي في طهران ووسط وغرب البلاد، إضافة إلى استهداف منشأة للبتروكيمياويات في الأهواز جنوب غربي إيران.

كما أفادت القناة 12 الإسرائيلية بإلغاء جميع الأنشطة والتجمعات العامة وإغلاق المؤسسات التعليمية في أنحاء إسرائيل، في ظل استمرار التصعيد العسكري المتبادل بين الجانبين.