إيران.. هزة أرضية بقوة 4.8 درجة تضرب محافظة فارس

شفق نيوز- طهران

أفادت وسائل إعلام إيرانية، مساء اليوم الجمعة، بوقوع هزة أرضية بقوة 4.8 درجة على مقياس ريختر في منطقة بالاده التابعة لقضاء كازرون في محافظة فارس جنوبي البلاد.

وذكرت وكالة "مهر"، أن الهزة الأرضية وقعت على عمق 8 كيلومترات تحت سطح الأرض، وشعر بها سكان عدد من المناطق القريبة.

ولم ترد حتى الآن تقارير رسمية عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الهزة الأرضية، فيما تواصل الجهات المختصة تقييم الأوضاع في المنطقة.