إيران.. هجوم إلكتروني يعطل خدمات 3 بنوك

شفق نيوز- طهران

أعلنت شركة توفير تكنولوجيا الخدمات المصرفية في إيران، يوم الثلاثاء أن هجمات إلكترونية تسببت في تعطيل الخدمات المصرفية المرتبطة بالبطاقات في بنوك (مِلي) و(صادرات) و(تجارت).

وذكرت الشركة المملوكة للدولة للتلفزيون الرسمي أن الهجمات أدت إلى تعليق موقت لجميع العمليات المتعلقة بالبطاقات في البنوك الثلاثة لمنع أي وصول آخر غير مصرح به، وإن فرق الأمن الإلكتروني تعمل على استعادة سير العمليات على نحو طبيعي.

وقال رئيس العلاقات العامة بالشركة إنَّ جميع خدمات ماكينات الصراف الآلي وأجهزة وأنظمة الدفع وتطبيقات الهواتف المحمولة المرتبطة بمنظومة البطاقات تأثرت.

وذكر مجلس تنسيق البنوك الإيرانية أن المصارف الكبرى، ومن بينها مِلي وصادرات وتجارت وتوسعة صادرات، تعرضت لأعطال تم الإبلاغ عنها لأول مرة في 14 حزيران/ يونيو بعد هجوم إلكتروني استهدف بنية تحتية مشتركة للاتصالات.

وأفادت وسائل الإعلام الحكومية الإيرانية بأن حل تلك المشكلة استغرق عدة أيام.

وقال مسؤولون إنَّ الواقعة السابقة لم تؤد إلى اختراق بيانات العملاء. ولم يصدر أي بيان رسمي بشأن الجهة التي تعتقد إيران أنها تقف وراء الهجمات الإلكترونية الأخيرة.

وسبق أن حملت السلطات الإيرانية جهات أجنبية معادية، مثل إسرائيل، المسؤولية عن وقائع مماثلة. ولم تعلق إسرائيل من قبل على الاتهامات الإيرانية.