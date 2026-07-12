إيران.. مقتل مسؤول بقطاع الاتصالات بهجمات أميركية على هرمزغان

شفق نيوز- طهران

أعلنت السلطات الإيرانية، مساء الأحد، مقتل مسؤول في قطاع الاتصالات وإصابة شخصين آخرين جراء هجوم استهدف جزيرة فارور التابعة لقضاء بندر لنجة في محافظة هرمزغان جنوبي البلاد

وذكرت وكالة "مهر" الإيرانية أن الهجوم أسفر عن مقتل أحد مديري قطاع الاتصالات وإصابة شخصين، بينما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" بأن "العدو" استهدف، عصر اليوم، مناطق في مدينة حاجي آباد وجزيرة قشم بمحافظة هرمزغان.

من جانبه، قال حاكم قشم، بحسب "إرنا"، إن ما لا يقل عن 10 مقذوفات أصابت الجزيرة، مؤكداً أن الأهداف كانت عسكرية ولم تُسجل خسائر فيها.

في المقابل، نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول أميركي أن الولايات المتحدة شنت ضربات استهدفت أنظمة صواريخ ودفاعات جوية وزوارق صغيرة تابعة للحرس الثوري في موقعين بمحيط مضيق هرمز.