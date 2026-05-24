إيران: مضيق هرمز لن يعود كما كان حتى في ظل الاتفاق

شفق نيوز- طهران

أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية، يوم الأحد، بأن وضع مضيق هرمز "لن يعود إلى ما قبل الحرب" حتى في حال إقرار مذكرة التفاهم المطروحة بين إيران والولايات المتحدة.

وذكرت الوكالة أن المذكرة تنص على عودة عبور السفن إلى مستوياته السابقة خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً، مؤكدة أن طهران ستواصل ممارسة "حقها السيادي" على المضيق عبر "طرق مختلفة" سيتم الإعلان عن تفاصيلها لاحقاً.

وأضافت أن التفاهم يتضمن رفع الحصار البحري بالكامل خلال 30 يوماً، مشيرة إلى أن عدم تنفيذ هذا البند يعني عدم حدوث أي تغيير في وضع المضيق.

وأكدت الوكالة أن أي تعديلات تتعلق بحركة العبور والملاحة في مضيق هرمز تبقى مشروطة أيضاً بتنفيذ الولايات المتحدة لبقية التزاماتها الواردة ضمن مذكرة التفاهم.

وكشف موقع "أكسيوس"، بوقت سابق من اليوم، أن واشنطن ستوافق على التفاوض بشأن رفع العقوبات وإلغاء تجميد الأموال الإيرانية خلال فترة تمتد لـ60 يوماً، فيما ستبقى القوات الأميركية التي نُشرت خلال الأشهر الماضية في المنطقة، ولن تنسحب إلا في حال التوصل إلى اتفاق نهائي.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أعلن في ساعة متأخرة من يوم السبت، عن التوصل لاتفاق مبدئي مع إيران، يتضمن فتح مضيق هرمز.