إيران: محطات الطاقة والمياه في الكويت أصبحت في بنك أهدافنا

شفق نيوز- متابعة

كشفت مصادر إيرانية، يوم السبت، أن طهران بدأت تنفيذ "خطة" لاستهداف البنية التحتية الإقليمية للطاقة.

وقالت المصادر، وفقاً لحساب إيراني على منصة تليغرام يطلق عليه "ميدل إيست سبكتاتور"، إن الخطة ستشمل أيضاً استهداف منشآت تنقية وتحلية المياه في حال استمرار الهجمات الأميركية، مشيراً إلى أن جميع محطات توليد الطاقة ومحطات تحلية المياه في الكويت أصبحت ضمن "بنك الأهداف" الإيراني.

وأضاف المصدر، أن "إيران تنتظر مزيداً من الضربات التي تستهدف بنيتها التحتية الحيوية قبل توسيع عملياتها، وفق ما نقل الموقع".

وفي سياق متصل، أفاد "ميدل إيست سبكتاتور" بأن إيران بدأت استخدام صواريخ بالستية متوسطة المدى عالية الدقة، بعد ما وصفه بإضعاف الدفاعات الأميركية عبر إطلاق صواريخ غير دقيقة في مراحل سابقة.

وكانت مؤسسة البترول الكويتية، أعلنت يوم السبت، تسجيل إصابات وخسائر مادية إثر هجوم إيراني متكرر استهدف مواقع حيوية تابعة للقطاع النفطي في البلاد، لافتة إلى أن "الاعتداء" الإيراني المتكرر على منشآت حيوية في القطاع النفطي أسفر عن وقوع إصابات بين صفوف العاملين، فضلاً عن أضرار مادية في المواقع المستهدفة.

كما أدانت الخارجية الكويتية، ما وصفته بـ"العدوان الإيراني" الذي استهدف محطة أخرى من محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه.