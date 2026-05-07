إيران: لم نرسل ردنا على المقترح الأميركي إلى باكستان

شفق نيوز- طهران

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، يوم الخميس، أن الحكومة الإيرانية لم تصل لصيغة رد على المقترح الأميركي، ولم ترسل ردها إلى باكستان.

وقال بقائي في تصريحات صحفية إن "طهران لم ترسل ردها إلى الوسيط الباكستاني حتى الآن".

وتابع المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، أنه "لم نتوصل بعد إلى الصيغة النهائية للرد على المقترح الأخير".

وأعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، في وقت سابق من اليوم الخميس، عن عقد لقاء مع المرشد مجتبى خامنئي، في حين أكد عدم الدخول بأي مفاوضات مع الولايات المتحدة الأميركية بشأن مضيق هرمز قبل رفع الحصار البحري عن إيران.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد أعلن أمس الأربعاء، أن "محادثات جيدة للغاية" جرت مع إيران خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ومن الوارد جداً أن التوصل إلى اتفاق، مضيفا "أعتقد أننا قد انتصرنا في إيران".

وأفادت وسائل إعلام أميركية، بأن المفاوضات الأميركية - الإيرانية قد تستأنف الأسبوع المقبل في إسلام آباد، تزامناً مع تأكيد الخارجية الإيرانية باستمرار تبادل الرسائل عبر الوسيط الباكستاني.