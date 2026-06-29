إيران لعُمان: سنتولى إدارة هرمز بحال لم تتعاونوا معنا

شفق نيوز- طهران

وجّهت وزارة الخارجية الإيرانية، مساء اليوم الاثنين، تحذيراً إلى عُمان بالمضي وحدها في إدارة مضيق هرمز بحال لم تتعاون مسقط مع طهران في إدارته.

وقال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي في تصريحات صحفية، إن إيران لمست استعداداً من سلطنة عمان في إدارة مضيق هرمز.

لكنه استدرك: "إذا لم تتعاون عُمان بشأن آلية إدارة مضيق هرمز فإننا سنمضي وحدنا".

وأضاف أن خبراء من إيران وعُمان سيبدأون محادثات حول مضيق هرمز خلال الأيام المقبلة، مؤكداً: "أبلغنا سلطنة عمان أن إيران من تحدد مسارات العبور في هرمز ونرفض أي مسارات أخرى".

وفي السياق، جددت فرنسا وعُمان، تأكيد التزامهما باتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار التي لا تزال (الإطار القانوني الحاكم للمناطق البحرية) بما فيها مضيق هرمز وبحر العرب.

وشدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وسلطان عُمان هيثم بن طارق، على أهمية دعم خفض التصعيد الإقليمي وضمان أمن الممرات البحرية.

وأشار الجانبان، إلى أهمية إعادة فتح مضيق هرمز والتزامهما بحرية الملاحة دون شروط أو قيود بما في ذلك حق العبور.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أعلن آبادي، عبر حسابه على منصة (إكس)، إن إيران وعُمان عقدتا أول اجتماع للجنة المشتركة المعنية بمضيق هرمز في مسقط.

وأوضح آبادي، أن الجانبين تبادلا وجهات النظر حول الحقوق السيادية للدولتين المتشاطئتين لمضيق هرمز فضلا عن إدارته في المستقبل، وذلك وفقا للاتفاق المؤقت الذي وقعته طهران وواشنطن هذا الشهر.