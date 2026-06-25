إيران: لا عبور آمناً للسفن خارج المسارات المحددة في هرمز

شفق نيوز- طهران

قالت هيئة أنشأتها إيران لإدارة مضيق هرمز، مساء الخميس، إن السفن التي تعبر ⁠خارج المسارات التي حددتها الهيئة لن يُضمن لها ⁠العبور الآمن.

وأوضحت الهيئة في تدوينة عبر منصة "إكس": "تتحمل الجهة المالكة والمشغلة وربان السفينة المسؤولية عن العواقب الناجمة عن المرور عبر مسارات غير مصرح بها".

وصدر تحذير الهيئة بعد أن قالت هيئة ⁠عمليات التجارة البحرية البريطانية إن سفينة شحن أبلغت عن هجوم مشتبه به قرب عُمان أثناء عبورها مضيق هرمز.

وأفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، مساء الخميس، بأن الحرس الثوري الإيراني هاجم سفينة شحن ترفع علم سنغافورة في مضيق هرمز، بحسب ما نقلته عن مسؤولين أميركيين.

وأعلنت المنظمة البحرية الدولية (IMO)، تعليق تنفيذ خطة إجلاء البحارة العالقين مؤقتاً "لإعادة التأكد من استمرار توافر الضمانات الأمنية اللازمة للسفن المدرجة ضمن خطة الإجلاء، وكذلك لجميع السفن الموجودة في المنطقة".

وبحسب "بلومبرغ"، من شأن الحادث أن يضعف الثقة الهشة لدى ملاك السفن في عودة السلامة إلى أهم ممر عالمي لنقل النفط، بعدما كانت السفن قد سارعت إلى استئناف العبور.

وكانت حركة الملاحة عبر مضيق هرمز قد شهدت انتعاشاً سريعاً بعد دخول اتفاق سلام مؤقت بين الولايات المتحدة وإيران حيز التنفيذ الأسبوع الماضي.

إلا أن بعض الاضطرابات استمرت، إذ أعلنت إيران خلال عطلة نهاية الأسبوع أن الممر المائي مغلق، فيما أكدت الهيئة الإيرانية المختصة بإدارة حركة العبور في مضيق هرمز الأسبوع الماضي أن أي سفينة لا يُسمح لها بعبور المضيق من دون موافقتها.