إيران: علاقتنا مع العراق "متينة" ولا تتأثر بتغيّر الحكومات

شفق نيوز- طهران

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، يوم الاثنين، أن العلاقات بين إيران والعراق "متينة"، مشيراً إلى أن تغيّر الحكومات في بغداد لا يؤثر في طبيعة العلاقة بين البلدين.

وقال بقائي، في مؤتمر صحفي، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن الفرق الفنية الإيرانية والعُمانية عقدت لقاءات للتنسيق في ملف مضيق هرمز، مؤكداً أن "الترتيبات الجديدة في المضيق تهدف إلى ضمان العبور الآمن وحفظ السيادة والحقوق الطبيعية لإيران".

وأضاف أن بلاده "لا تحمل عداوة لأي من دول المنطقة، بما فيها الإمارات، ونحن جيران وطهران تسعى للسلام"، لكنه أشار في الوقت ذاته إلى وجود "عتب على الدول التي تضع أراضيها ومقدراتها وسماءها بتصرف المعتدين".

ووصف بقائي الوجود الأميركي بأنه "يضع المنطقة في خطر دائم"، متهماً الولايات المتحدة الأميركية بأنها "تتصرف مثل قراصنة البحر".

وفي ما يتعلق بالمفاوضات، أوضح أن المحادثات مع واشنطن مستمرة بوساطة باكستانية، مبيناً أن "تبادل وجهات النظر متواصل عبر الوسيط الباكستاني، وقد قدمنا وجهة نظرنا بشأن الملاحظات الأميركية بعد رفض واشنطن للمقترح الإيراني".

ولفت بقائي، إلى أن "حق إيران في تخصيب اليورانيوم غير قابل للنقاش"، مشيراً إلى أن "التقارير والتكهنات الإعلامية بشأن تخصيب اليورانيوم ليست جديدة ولا أساس لها".

كما شدد على أن مطالب طهران "واضحة"، وفي مقدمتها الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة ورفع العقوبات، مضيفاً أن إيران "لا يمكن أن تتنازل عن حقوقها تحت أي تهديد أو ضغط اقتصادي، وسترد على أي خطأ من الطرف الآخر".

وتابع بقائي، قائلاً إن "بلاده تقوم بتوثيق الجرائم التي ارتكبتها دول العدوان من أجل المسار القانوني للمحاسبة"، لافتاً إلى أن "كل انتهاك للقانون الدولي الإنساني، مثل حادثة مدرسة ميناب، تم توثيقه وتسجيله لدى المحاكم الدولية".

وانتقد المسؤول الإيراني، مشاريع القرارات المطروحة في مجلس الأمن بشأن إيران ومضيق هرمز، معتبراً أنها "فاضحة وغير مقبولة لأنها لم تُشر إلى المعتدين".

وبشأن الحكومة الجديدة في العراق، أوضح بقائي، أن "علاقة إيران متينة مع العراق وتغير الحكومات لا يؤثر على طبيعة العلاقة".

وختم حديثه بالقول إن "اعتقال الكويت لركاب زورق إيراني سلوك غير مقبول وليس حكيماً"، مضيفاً أن "بلاده ليس لديها أي خلاف في وجهات النظر مع الصين".