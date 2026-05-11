إيران.. إعدام "جاسوس الأقمار الصناعية"

شفق نيوز- طهران

أعلنت السلطات الإيرانية، يوم الاثنين، الحكم بإعدام جاسوس، بعد إدانته بالتعاون مع وكالة المخابرات المركزية الأميركية وجهاز "الموساد" الإسرائيلي.

وذكرت وكالة "فارس" الإيرانية، أن القضاء الإيراني حسم قضية "جاسوس الأقمار الصناعية"، مشيرة إلى أن إعدام المدعو عرفان شكورزاده شنقاً جاء بعد تعاونه مع "الموساد" ووكالة الاستخبارات الأميركية مقابل الحصول على المال وجواز سفر أميركي.

وبحسب مستندات القضية، فإن المتهم "زوّد الموساد بقائمة أسماء الموظفين والمشاريع قيد التنفيذ"، فيما قالت الوكالة إن عملية تعاونه جرت على ثلاث مراحل، اثنتان منها مع "الموساد" وواحدة مع وكالة المخابرات المركزية الأميركية.