إيران.. إعادة تعيين قاليباف رئيساً للوفد التفاوضي واختيار بقائي متحدثاً باسمه

شفق نيوز- طهران

أفادت وسائل إعلام إيرانية، يوم الجمعة، بإعادة تعيين رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، ليتولى رئاسة وفد التفاوض مع الولايات المتحدة، وتعيين المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي متحدثاً باسم الوفد.

وفي إطار المفاوضات الجارية لوقف الحرب والمساعي الباكستانية في تقريب وجهات النظر، أوضح مصدر دبلوماسي في إسلام أباد أن قائد الجيش الباكستاني عاصم منير الذي كان من المفترض أن يسافر أمس، سيتوجه إلى طهران اليوم الجمعة، وفق ما نقلت وكالة "إرنا" الإيرانية.

إلى ذلك، أشار إلى أن "الاتصالات مستمرة لتقليل الفجوة بملفي اليورانيوم ومضيق هرمز"، لافتاً إلى أن "عقدة المفاوضات كانت ولا تزال كيفية التعامل مع اليورانيوم عالي التخصيب".

وأضاف أن "القضايا الكبرى في الاتفاق تحتاج لمدى زمني طويل بالتفاوض"، مردفاً أن باكستان تعول على الصين كثيراً لدفع الاتفاق المحتمل بين أميركا وإيران.

وقالت إيران، أمس الخميس، إنها تدرس أحدث وجهة نظر أرسلتها الولايات المتحدة لإنهاء الحرب، وذلك بعد أن أشار الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى استعداد واشنطن الانتظار بضعة أيام "للحصول على الردود المناسبة" من طهران، لكنه توعد بشن هجمات جديدة ما لم توافق على التوصل إلى اتفاق.