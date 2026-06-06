إيران.. أصوات انفجارات في جزيرة "خرج"

شفق نيوز- طهران

أفادت وسائل إعلام إيرانية، مساء اليوم السبت، بسماع أصوات انفجارات في جزيرة "خرج"، مشيرة إلى أنها مرتبطة بتفجير متحكم به لذخائر.

وذكرت وكالة "فارس" أن دوي انفجار قرب جزيرة "خرج" والأسباب والموقع الدقيق لا يزالان مجهولين.

لكن وكالة "مهر"، أوضحت أن الأصوات المسموعة في "خرج" هي نتيجة إبطال مفعول ذخائر.

‏إلى ذلك، أكدت وكالة "تسنيم"، أن أصوات الانفجارات في جزيرة "خرج" ناجمة عن تفجير ذخائر غير منفجرة.

وكان الجيش الأميركي قد أعلن، في وقت سابق، استهداف مواقع رادارات ومراقبة ساحلية إيرانية في جوروك وجزيرة قشم بعد إسقاط طائرات مسيرة إيرانية قال إنها كانت تستهدف الملاحة في مضيق هرمز.

ويأتي ذلك بالتزامن مع استمرار المفاوضات غير المباشرة بين واشنطن وطهران لوقف الحرب المستمرة منذ ثلاثة أشهر، فيما دخلت باكستان على خط الوساطة بإرسال وزير داخليتها إلى طهران لبحث سبل خفض التصعيد.