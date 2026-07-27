إيران: سنعزز الاتصالات مع كوردستان ونتوقع عدم تعاون دول المنطقة مع أميركا
شفق نيوز- طهران
أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، يوم الاثنين، اتخاذ قرار بتعزيز التعاون والاتصالات مع إقليم كوردستان العراق، لمواجهة من أسمتهم بـ"الجماعات الإرهابية" دون تحديد هويتهم.
وقال المتحدث باسم الوزارة إسماعيل بقائي خلال مؤتمر تابعته شفق نيوز، إن "أميركا المسؤولة الأولى عن العدوان على إيران ولا يمكننا غض الطرف عن مشاركة بعض دول المنطقة بهذا العدوان".
وأضاف بقائي، أن بيان وزير الخارجية الأميركي ودول مجلس التعاون الأخير هو بيان "مخرب" والجميع يعلم أن إيران لا تفاوض حول قدراتها الدفاعية.
وأعرب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عن توقعه من دول المنطقة عدم استمرار تعاونها مع الولايات المتحدة.، مشدداً على أن إيران "لن تسمح أن تكون واشنطن هي من تحدد زمن الحرب والسلم".
وبشان مضيق هرمز، أكد بقائي أن محادثات إيجابية جرت خلال اليومين الماضيين مع عمان لإدارة العبور في مضيق هرمز مع مراعاة السيادة والمصالح لكلا البلدين.
ولفت إلى عدم وجود أي علاقة للولايات المتحدة بالمحادثات التي جرت خلال اليومين الماضيين بين إيران وعُمان.