إيران: سنعزز الاتصالات مع كوردستان ونتوقع عدم تعاون دول المنطقة مع أميركا

شفق نيوز- طهران

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، يوم الاثنين، اتخاذ قرار بتعزيز ‏التعاون والاتصالات مع إقليم كوردستان العراق، لمواجهة من أسمتهم بـ"الجماعات ‏الإرهابية" دون تحديد هويتهم.‏

وقال المتحدث باسم الوزارة إسماعيل بقائي خلال مؤتمر تابعته ‏شفق نيوز، إن "أميركا المسؤولة الأولى عن العدوان على إيران ‏ولا يمكننا غض الطرف عن مشاركة بعض دول المنطقة بهذا ‏العدوان".‏

وأضاف بقائي، أن بيان وزير الخارجية الأميركي ودول مجلس ‏التعاون الأخير هو بيان "مخرب" والجميع يعلم أن إيران لا ‏تفاوض حول قدراتها الدفاعية.‏

وأعرب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عن توقعه من دول ‏المنطقة عدم استمرار تعاونها مع الولايات المتحدة.، مشدداً على أن إيران "لن تسمح أن تكون واشنطن هي من تحدد ‏زمن الحرب والسلم".‏

وبشان مضيق هرمز، أكد بقائي أن محادثات إيجابية جرت خلال ‏اليومين الماضيين مع عمان لإدارة العبور في مضيق هرمز مع ‏مراعاة السيادة والمصالح لكلا البلدين.‏

ولفت إلى عدم وجود أي علاقة للولايات المتحدة بالمحادثات التي ‏جرت خلال اليومين الماضيين بين إيران وعُمان.‏