إيران: خلافاتنا التفاوضية مع أميركا قائمة ولن نتخلى عن شروطنا لإنهاء الحرب

شفق نيوز- طهران

أكد الفريض التفاوضي الإيراني، يوم الاثنين، أن الخلافات مع الولايات المتحدةما تزال قائمة، رغم إجراء الأخيرة بعض التعديلات على ورقتها، لافتاً إلى أن طهران لن تتخلى عن شروطها لإنهاء الحرب.

ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية، عن مصدر مقرب من فريق إيران التفاوضي، قوله إن بلاده ستواصل الضغط لإعادة الأموال المجمدة ولا فائدة من الوعود على الورق بشأن هذه الحقوق، ولن يكون هناك أي تخلٍ عن المواقف المبدئية لإيران بشأن إنهاء الحرب.

ورأى المصدر، أن "إصرار إيران جاد للغاية على ضرورة دفع الولايات المتحدة تعويضات بسبب الحرب"، مؤكداً أن "الخلاف قائم بشأن إعادة أموال رغم الوعود التي قطعتها الولايات المتحدة".

وتابع: "على واشنطن إدراك أن إنهاء الحرب لن يكون مقابل التزامات نووية، وواشنطن تريد ربط مفاوضات إنهاء الحرب بالنووي ولن نقبل ذلك".