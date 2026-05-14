إيران: حان وقت ترسيخ موقعنا ودورنا بالمنطقة أكثر من الماضي

شفق نيوز- طهران

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، يوم الخميس، أن الحرب مع أميركا رفعت مكانة إيران في المنطقة، لافتاً إلى أن دول العالم تقر بانتصار طهران في الحرب.

وقال عراقجي في تصريحات صحفية: "لا يوجد أي حل عسكري للقضايا المتعلقة بإيران، ونحن نقف بثبات أمام التهديدات ولا ننحني"، معتبراً أن "الحل لا يكمن في التهديد وكلما زاد الطرف الآخر تهديداته فلا نتيجة يحصدها سوى الفشل".

وتابع عراقجي: "إذا أرادوا اختبارنا مرة أخرى والدخول في حرب فلا نتيجة إلا الفشل الذي تكبدوه سابقا، وعلى الطرف الآخر أن يعلم بأن عليه البحث عن حل القضايا معنا في مكان غير الساحة العسكرية".

ولفت عراقجي إلى أن "الدول باتت تقر بأننا كنا منتصرين في الحرب الأخيرة وتمكنا من إفشال وصول أعدائنا إلى أهدافهم"، موضحاً أن "الحرب الأخيرة كانت نقطة تحول مهمة في منطقتنا ورفعت مكانتنا بشكل كبير".

وأشار عراقجي، إلى أن "الآن هو الوقت الذي يجب فيه أن ترسخ إيران موقعها وتظهر دورها في المنطقة بصورة أكبر من أي وقت مضى".

يشار إلى أن الجيش الأميركي، قد كشف عن تعرض القوات والدبلوماسيين الأميركيين لأكثر من 350 هجوماً نفذتها جماعات مدعومة من إيران خلال آخر 30 شهراً (عامين ونصف العام)، مؤكداً في الوقت ذاته أن حركة حماس وحزب الله اللبناني وجماعة الحوثي اليمنية، باتوا معزولين عن إمدادات السلاح والدعم الإيراني.

وقال قائد القيادة المركزية (CENTCOM)، الأدميرال براد كوبر، في شهادة بشأن وضعية القيادة المركزية الأميركية في المنطقة، بحسب تدوينات نشرها على منصة إكس، إن "الجماعات الإرهابية المدعومة من إيران هاجمت القوات والدبلوماسيين الأميركيين أكثر من 350 مرة، بمعدل هجوم واحد كل ثلاثة أيام تقريباً".