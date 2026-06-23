إيران تؤكد التمسك بمذكرة التفاهم وتعلن آلية للإشراف على المفاوضات مع واشنطن

شفق نيوز- طهران

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، يوم الثلاثاء، تمسك بلاده بالتنفيذ الكامل لبنود مذكرة التفاهم المبرمة مع الولايات المتحدة، مشدداً على أن ذلك سيتم في إطار القوانين الدولية وحقوق الشعب الإيراني.

وقال بزشكيان، في تصريح له، إن إيران تسعى إلى التنفيذ الكامل لبنود مذكرة التفاهم، معتبراً أن تطبيقها بشكل كامل من شأنه أن يسهم في تراجع العديد من مشكلات المنطقة و"كبح جماح المعتدين".

وفي سياق متصل، أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي ترتيبات جديدة للإشراف على جولات التفاوض المستقبلية بين إيران والولايات المتحدة، بمشاركة قطر وباكستان كوسيطين في العملية التفاوضية.

وأوضح آبادي أن الإشراف على المفاوضات المقبلة سيتولاه كل من رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ونائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس، ورئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف.

وكان آبادي قد أعلن في وقت سابق اختتام المحادثات الفنية بين إيران والولايات المتحدة في سويسرا بوساطة قطرية وباكستانية، والتوصل إلى اتفاق بشأن إطار المفاوضات المستقبلية.

وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، تقرر تشكيل أربع مجموعات عمل تتعلق بإنهاء العقوبات، والشؤون النووية، وإعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية، إضافة إلى المراقبة والتنفيذ.

وشارك في المحادثات ممثلون عن قطر وباكستان، فيما عاد فريق التفاوض الإيراني الرئيسي برئاسة قاليباف إلى طهران بعد انتهاء الجولة الأولى من المباحثات.

وكان الوسطاء قد أعلنوا اختتام الجولة الأولى من المحادثات بين مسؤولين كبار من الولايات المتحدة وإيران في سويسرا، والتوصل إلى خارطة طريق تستهدف إبرام اتفاق نهائي خلال 60 يوماً، مع استمرار المحادثات الفنية خلال الأيام المقبلة.

كما اتفقت الأطراف، وفق بيان مشترك صادر عن قطر وباكستان، على آلية لإنهاء القتال في لبنان وفتح قناة اتصال للمساعدة في ضمان مرور آمن للسفن التجارية عبر مضيق هرمز.