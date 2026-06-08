إيران تؤكد احترام سيادة العراق وتشيد بدور الفصائل في مواجهة "داعش"

شفق نيوز- طهران

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، يوم الاثنين، أن موقف بلاده من الحكومة العراقية والسيادة الوطنية واضح، مشدداً على احترام وحدة أراضي العراق واعتبار ذلك جزءاً من مبدأ حسن الجوار وضرورة للأمن القومي الإيراني.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، رداً على سؤال بشأن تشكيل الحكومة العراقية الجديدة وملف حصر السلاح و"محور المقاومة" في العراق.

وقال بقائي: "إن صون الأمن الوطني العراقي والسيادة الوطنية ووحدة أراضي العراق لا يُعدّ فقط مبدأً قانونياً وجزءاً من احترام حسن الجوار، بل نعتبره أيضاً ضرورةً للحفاظ على الأمن القومي الإيراني، ولذلك فإننا نحترمه ونؤكد عليه".

كما أشار بقائي إلى أن فصائل المقاومة في العراق "بوصفها جزءاً من العراق والشعب والدولة العراقية، أدت دوراً عظيماً في حماية البلاد في مواجهة إرهاب داعش والتدخلات الأجنبية"، على حد تعبيره.

وأضاف أن دول المنطقة استخلصت دروساً من التطورات الأخيرة، مشيراً إلى أحداث الأشهر الماضية والساعات الأربع والعشرين الأخيرة.