إيران تهاجم الكويت وتتوعدها بـ"الرد"

شفق نيوز- طهران

اعتبر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ‌مساء اليوم الأربعاء، أن الكويت هاجمت بشكل "غير قانوني" قارباً إيرانياً واحتجزت أربعة من المواطنين في الخليج، وبينما طالب بـ"الإفراج الفوري" عنهم، أكد ان طهران "تحتفظ بحقها في الرد".

وقال عراقجي في تدوينة على منصة "إكس" تابعتها وكالة شفق نيوز، إنه "في محاولة واضحة لبث الفتنة، هاجمت الكويت بشكل غير قانوني قارباً إيرانياً واحتجزت أربعة من مواطنينا في الخليج".

وأضاف أن "هذا العمل غير القانوني وقع بالقرب من جزيرة تستخدمها الولايات المتحدة لمهاجمة إيران".

وتابع وزير الخارجية الإيراني: "نطالب بالإفراج الفوري عن مواطنينا ونحتفظ بحقنا في الرد".

وكانت الكويت قد أعلنت، أمس الثلاثاء، أنها ألقت ‌القبض على أربعة أشخاص ‌ينتمون إلى الحرس الثوري الإيراني حاولوا ‌التسلل إليها عن طريق البحر.

من جهتها، قالت الخارجية الإيرانية في بيان إن دخول هؤلاء الأفراد إلى المياه الكويتية لم يكن متعمداً، بل جاء في سياق مهمة دورية بحرية اعتيادية، قبل أن يؤدي عطل فني في أنظمة التوجيه والملاحة إلى انحراف المسار ودخولهم المنطقة البحرية الكويتية.

وعلى إثر هذه الحادثة استدعت وزارة الخارجية الكويتية، السفير الإيراني لدى الكويت محمد توتونجي، وسلمته مذكرة احتجاج.