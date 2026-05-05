إيران تنفي عبور سفينتين أميركيتين هرمز: عالقتان بمنطقة ضحلة

شفق نيوز- طهران

أفادت مصادر إيرانية مطلعة، يوم الثلاثاء، بأن سفينتين تجاريتين أميركيتين، زعمت واشنطن عبورهما من مضيق هرمز، لا تزالان عالقتين في المنطقة الصخرية.

وقالت المصادر، وفقاً لوكالة "فارس" الإيرانية، إن "السفينتين لا تزالان عالقتين في مناطق قريبة من السواحل"، مشيرة إلى أن "المياه القريبة من سواحل عُمان صخرية ولا تستطيع السفن الخروج أو العودة من هذه المنطقة".

وأضافت أن "المنطقة الجنوبية لسواحل هرمز، بالقرب من جزيرتي مسندم والخيل، لا تملك القدرة الجغرافية لتكون ممراً بحرياً".

وأكدت أن "عبور السفن من المناطق الصخرية والضحلة في الجنوب يعد شديد الخطورة".

وأفادت وكالة بلومبرغ، بوقت سابق من اليوم، بتزايد تجمع السفن في مناطق بعيدة عن مضيق هرمز، مع استمرار التوترات وتحذيرات مرتبطة بالوضع الأمني في الممر المائي.

وذكرت الوكالة أن "مئات السفن تتجمع قرب دبي بعد ابتعاد المزيد منها عن مضيق هرمز"، مشيرة إلى أن "عدد السفن في المنطقة بلغ حالياً ما لا يقل عن 363 سفينة، مقارنة بمتوسط 294 سفينة خلال الأيام السبعة السابقة".