إيران تنفي تعرض محطة "بوشهر" النووية لهجوم

مفاعل بوشهر النووي الإيراني (أ ف ب)

شفق نيوز- طهران

نفت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، مساء الأحد، تقارير تفيد بتعرض أجزاء من محطة "بوشهر" النووية لهجوم، بحسب ما نقلت وكالة "تسنيم" للأنباء.

وأكدت المنظمة أن محطة بوشهر تعمل في "ظروف طبيعية وآمنة ومستقرة"، وأن جميع الوحدات والمنشآت التابعة للمحطة تواصل عملها بصورة طبيعية دون أي انقطاع، وفق الإجراءات والبرامج المعتادة.

وفي وقت سابق، أعلن حاكم مدينة بوشهر، محمد مظفري، أن أربعة مواقع في المدينة تعرضت لهجمات من قبل القوات الأميركية فجر اليوم، مؤكداً عدم تسجيل أي خسائر بشرية حتى الآن.

وقال مظفري، في تصريح نقلته وكالة "إيسنا" الإيرانية، إن الهجمات التي استهدفت محافظة بوشهر استمرت فجر اليوم، مشيراً إلى أن عشرة مقذوفات أصابت أربعة مواقع داخل مدينة بوشهر.

وأضاف أن الجهات المختصة تواصل التحقيق في ملابسات الهجمات، إلى جانب تقييم الأضرار والخسائر المحتملة، مؤكداً أن التقارير الأولية لم تسجل وقوع إصابات أو وفيات.

وأعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، في وقت سابق الأحد، أن قواتها أنهت ثالث جولة من الضربات ضد إيران، رداً على الهجمات الإيرانية على السفن التجارية في مضيق هرمز.

وتعد محطة "بوشهر" النووية، الواقعة على ساحل الخليج، أول وأكبر محطة في إيران، وقد تم إنجازها وتشغيلها بمساعدة تقنية من روسيا.