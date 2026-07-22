إيران تنفي الإساءة لدبلوماسيين فرنسيين: لا ترهيب ولا اعتداء

شفق نيوز- طهران

أفادت وكالة "رويترز"، نقلاً عن مسؤول في وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأربعاء، بأن أفراد الأمن الإيرانيين لم يسيئوا معاملة اثنين من الدبلوماسيين الفرنسيين، في قضية أثارت خلافاً بين باريس وطهران.

وكانت فرنسا قد قالت إن هاتفي الدبلوماسيين صودرا في طهران، ولم يُسمح لهما بالاتصال بالسفارة، كما تعرضا للترهيب اللفظي، في ما اعتبرته باريس انتهاكاً للأعراف الدبلوماسية الدولية، مشيرةً أيضاً إلى تعرض أحد المسؤولين، وهو الملحق الثقافي، للضرب.

واستدعت وزارة الخارجية الفرنسية، أمس الثلاثاء، القائم بالأعمال الإيراني، للاحتجاج على الواقعة.

وقالت الوزارة: "تتوقع فرنسا من السلطات الإيرانية كشف ملابسات هذه الواقعة، ومعاقبة المسؤولين عنها، وضمان أمن مقارها وموظفيها بما يتماشى مع التزاماتها الدولية".

بدوره، أكد محمد تنهايي، المسؤول في وزارة الخارجية الإيرانية، أن أفراد الأمن الإيرانيين استجوبوا اثنين من موظفي السفارة الفرنسية اللذين عقدا اجتماعاً مع أشخاص يخضعون للتحقيق لأسباب أمنية.

وقال إن "رجال الأمن أحالوا الموظفين إلى الشرطة الدبلوماسية بمجرد أن أدركوا صلتهم بالسفارة الفرنسية"، مشيراً إلى أنه "لم يحدث أي ترهيب".

وكان وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، قد أبلغ نظيره الإيراني عباس عراقجي، في وقت سابق من الأسبوع الجاري، بأن الواقعة "لن تمر دون عواقب".

وفي منشور على حسابه في تطبيق "تيليغرام"، أمس الثلاثاء، قال عراقجي لبارو إن أفعال الدبلوماسيين لم تكن "تقليدية أو مهنية"، من دون أن يوضح ماهية تلك الأفعال.

وأضاف أن "احترام قوانين وأنظمة الدولة المضيفة، والالتزام بالمبادئ والمعايير الدبلوماسية المعترف بها، أمر ضروري لاستمرار أنشطة البعثات الأجنبية".